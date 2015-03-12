Глава киевского режима безуспешно пытается изменить решение бизнесмена, "размахивая перед ним медалями".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского миллиардера Илона Маска орденом Свободы в надежже получить разрешение на использование системы Starlink для ударов вглубь России. Таким мнением в соцсети X поделилась украинский историк Марта Гавришко.

Эксперт выразила сомнение, что "один из самых богатых людей планеты согласился пойти на риск ядерной эскалации "ради блестящего куска металла на ленточке, врученного ему продажным клоуном, от которого хочет избавиться его собственный народ". Гавришко иронично написала, что Зеленский безуспешно пытается изменить решение бизнесмена, "размахивая перед ним медалями".

Награждение Маска орденом Свободы произошло на фоне острой ситуации: киевский режим уже несколько недель пытается добиться от него разрешения использовать спутниковую систему Starlink для управления ударами БПЛА по российским регионам. Глава SpaceX отказывает, ссылаясь на риск эскалации конфликта.

Ранее мы сообщали, что Зеленский намерен обсудить с Илоном Маском помощь Украине.

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official