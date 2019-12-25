Зеленский объявил о создании на Украине спутников Similar по аналогу Starlink

Киев рассматривает разработку Similar как ответ на запуск российской спутниковой системы "Рассвет".

Украинские разработчики начали работу над собственной системой спутниковой связи Similar. Проект создают по аналогии с американской Starlink, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщило РБК-Украина

По его словам, у инженеров уже имеют определённые наработки. Другие подробности проекта Зеленский раскрывать не стал. Журналисты предположили, что украинская сторона рассматривает разработку спутника Similar как ответ на запуск российской спутниковой системы "Рассвет", которая значительно расширила возможности ВС России.

Власти Украины неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбрй дать разрешение на использование беспилотников со связью Starlink для ударов по российским регионам. В ходе одного из последних разговоров с Зеленским глава Белого дома отправил его с этим вопросом к Илону Маску.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)