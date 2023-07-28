Женщина выпала из окна гостиницы в центре Петербурга

Сейчас пострадавшая находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Центральном районе. Наряд вневедомственной охраны задержал 46-летнего жителя Мурманской области, подозреваемого в причастности к падению женщины из окна гостиницы.

Как сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, пострадавшую обнаружили 8 ноября около пяти часов утра в отеле на Гончарной улице. Местные жители рассказали, что около здания в центре города лежит женщина, предположительно, упавшая с высоты третьего этажа. Наряд Росгвардии обнаружил пострадавшую, которую бригада скорой помощи готовила к экстренной госпитализации.

Также на месте происшествия находился нетрезвый знакомый пострадавшей. У мужчины на руках были видны следы крови. Сотрудники гостиницы рассказали, до падения из их номера доносились крики и шум. Бойцы Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции. Сейчас женщина находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге девочка погибла после падения с высоты на Кораблестроителей.

Фото: Piter.TV