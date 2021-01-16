Цены на номера в пятизвездочных отелях Петербурга взлетели на 40%

Спрос на бизнес-отели, наоборот, упал на 22%.

С начала 2023 года средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле Петербурга выросла на 40% и составила 14 тыс. рублей. Об этом стало известно из аналитического отчета компании "Аэроклуб".

Спрос на бизнес-отели, наоборот, упал на 22%. Директор компании "Аэроклуб" Юлия Липатова отмечает, что растущие цены тормозят развитие делового туризма в регионе.

Средняя цена на классические гостиницы Серной столицы является самой высокой в России и достигает 7,4 тыс. рублей. По итогам первого полугодия 2023-го, такие отели подорожали на 17%. Регионы остановились на 4,9 тыс. рублей за ночь.

Отметим, что в бизнес-отелях за 2023 год чаще останавливать сотрудники IT- и телеком-компаний. Число забронированных ими ночей сократилось на 11%.

Ранее мы рассказывали о том, что в Репино выставили на торги четырехзвездочный отель за 700 млн рублей.

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