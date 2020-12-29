В гостинице Blue Bahari находились туристы из России.

На Занзибаре сгорел пятизвездочный отель, в котором размещались российские туристы. Очевидцам удалось записать на видео ролик с полыхающим зданием. На кадрах видно, что от постройки остался только каркас. При этом ночное небо заволок дым, окрасившийся в красный оттенок.

Местные жители рассказали, что огонь распространился стремительно. Сначала загорелась кровля бунгало отеля Blue Bahari, расположенного в городе Пвани-Мчангани. Известно, что крыша была выполнена из листьев. Это усложнило операцию по тушению пламени. Людям пришлось в спешке собирать чемоданы и рюкзаки.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Всех посетителей отеля расселили по соседним гостиницам. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Видео: YT / Ира Ларионова