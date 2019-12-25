Рейс из Петербурга в Занзибар задержали на семь часов

Вылететь самолету помешал мороз.

Самолет из Петербурга в Занзибар не вылетел вовремя в четверг, 18 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс задержался на семь часов.

Самолет должен был вылететь в 3.55, однако пассажиры провели в здании аэропорта семь лишних часов и улетели в теплый край лишь в 11.50. По информации "Фонтанки", причиной тому стал мороз в Петербурге. Именно такой технической причиной объяснили сильный сдвиг рейса по времени в авиакомпании AZUR air, которая обслуживала перелет. Кроме того, пассажиры пожаловались СМИ, что не получили от авиакомпании питания в ходе длительного ожидания вылета, но перевозчик заверил, что предоставлял гражданам ваучеры на питание и напитки.

Помимо занзибарского рейса в Пулково задержали еще один самолет, до Иваново. Перелет компании "РусЛайн" дожен был осуществиться в 10.25. Причины задержки неизвестны.

Ранее мы писали, что Nordwind весной запустит рейсы из Владивостока и Хабаровска в Петербург.

Фото: Piter.TV; онлайн-табло Пулково