Nordwind весной запустит рейсы из Владивостока и Хабаровска в Петербург

Первые рейсы назначены на апрель.

Авиакомпания Nordwind грядущей весной запустит новые регулярные прямые рейсы с Дальнего Востока в Петербург. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, с 26 апреля стартуют перелеты из Хабаровска в Северную столицу, а с 1 июня – из Владивостока в Петербург.

Рейсы из Хабаровска будут осуществляться по понедельникам и четвергам, время в пути составит без десяти минут 9 часов. Из Владивостока самолеты будут летать по вторникам и субботам, в пути пассажиры проведут 8 часов 45 минут.

Кроме того, авиакомпания запустила рейсы из Владивостока в Москву и Сочи, первые из которых запланированы на 31 мая, и из Хабаровска в Москву, Сочи и Краснодар, назначенные на 24, 27 и 26 апреля соответственно. Точное расписание можно узнать на официальном сайте перевозчика.

Ранее мы писали, что между Москвой и Петербургом в феврале и марте запустят дополнительные поезда.

Фото: Piter.TV