В АТОР озвучили три сценария развития туриндустрии в 2021 году

При этом как бы не развивались события, повышения цен избежать не удастся.

Исполнительный директор Ассоциации российских туроператоров Майя Ломидзе рассказала, как будет развиваться туриндустрия в 2021 году. В ходе брифинга ИА "Национальная Служба Новостей" она озвучила три сценария развития событий.

Самый пессимистичный сценарий – в январе-марте пандемия коронавируса не закончится, вакцина не подействует, а значит, количество заболевших не уменьшится, и число желающих отправиться в путешествие составит 40% от общего потока. Если события будут развиваться по этому сценарию, то популярностью будет пользоваться автомобильный туризм.

Согласно умеренно оптимистичному сценарию, вакцина будет действовать, а национальное правительство не будет вводить в странах локдаун. С апреля по август 2021 года начнут открываться границы, запустят онлайн-продажи билетов, будет больше индивидуального туризма.

По оптимистическому сценарию, вакцинация будет проходить успешно, что позволит в апреле следующего года открыть транспортное и авиасообщение между странами. Если это получится, то Россия достигнет уровня 2017 года, когда общий объем поездок составил 50-52 млн.

Однако у всех трех сценариев есть кое-что общее. По словам Ломидзе, будет наблюдаться повышения цен абсолютно на все.

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