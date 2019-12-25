Петербург попал в топ-5 в рейтинге крупнейших городов России по индексу IQ

Петербург занял четвертое место, набрав 53,62 балла.

Министерство строительства России рассчитало индекс цифровой трансформации российских городов за 2019 год. По отношению к 2018 году результат улучшился на 18,56% и составил 40,67 баллов. Инфографику можно увидеть на сайте ведомства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Индекс IQ городов России содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям. В их числе городское управление, умное ЖКХ, инновации, туризм, системы соцуслуг, экономическое состояние и др. Индекс делается для 203 российских городов.

Лидерами рейтинга среди крупнейших городов РФ стали Москва (89,65 балла), Екатеринбург (55,05) и Казань (53,91). Петербург занял четвертое место, набрав 53,62 балла.

Минстрой рассчитал "IQ городов" во второй раз. Первый рейтинг был представлен в марте 2020 года и отражал итоги 2018 года.

Ранее Петербург вошёл в топ-5 популярных направлений на Новый год.

Фото: Piter.tv