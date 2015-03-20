"Почта России" рассказала, куда россияне стали чаще отправлять посылки

В компании объяснили, какие международные направления лидируют у россиян по отправке.

"Почта России" рассказала о том, куда граждане страны тали чаще отправлять посылки. Специально для новостного агентства "ТАСС" сотрудники компании посчитали, что основными направлениями для россиян в 2025 году стали Индия, Китай и Казахстан. Посылок от физических лиц в Индию стало больше на 100 процентов. Для юридических лиц рост показателя составил 30 процентов. Также на 60 процентов увеличилось количество отправляемых посылок до КНР. В Казахстан россияне чаще отправляли посылки на 200 процентов.

Другие лидеры почтового экспорта - США, Великобритания, ФРГ и Белоруссия. Из России чаще всего отправляют посылки из Москвы (39 процентов), Санкт-Петербурга (15 процентов) и регионов Поволжья (9,3 процентов). Известно, что "Почта России" доставляет отправления клиентов в 163 страны мира.

