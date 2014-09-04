"Рыцарский прием" устроили петербурженкам в отделении "Почты России" на Невском

Мероприятие проходило с участием мужской команды редакции издания и членов клуба исторической реконструкции Политехнического университета имени Петра Великого, одетых в средневековые костюмы.

Отделение "Почты России" на Невском проспекте, 70, стало местом презентации обновленного формата газеты "Петербургский дневник". Накануне Международного женского дня стенды с изданием появились в почтовых отделениях Санкт-Петербурга, где посетительницам преподнесли особый сюрприз — праздничные парфюмированные экземпляры газеты и символичный рыцарский приём.

Мероприятие проходило с участием мужской команды редакции издания и членов клуба исторической реконструкции Политехнического университета имени Петра Великого, одетых в средневековые костюмы. Женщины получали цветы и газету с ароматом ириса.

Руководитель Северо-Западного и Центрального регионов "Почты России" Александр Вакуленко назвал данное мероприятие событием особого масштаба. Он подчеркнул, что отделение на Невском проспекте — это не просто почта, а место встреч и коммуникации горожан. Вместе с ароматами, цветами и улыбками хотим пожелать прекрасным женщинам счастья и вдохновения в этот замечательный день, поздравил петербурженок представитель "Почты России".

Фото: "Петербургский дневник" (Борис Гуревич)