  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург вошёл в топ-5 популярных направлений на Новый год
Сегодня, 8:26
147
IRINA_CHALKINA

Петербург вошёл в топ-5 популярных направлений на Новый год

0 0

Каждый пятый россиянин намерен отправиться в путешествие на новогодние праздники.

Северная столица вновь стала одним из самых популярных направлений для туристов на Новый год. Об этом говорится в исследовании сервисов "СберАвто" и "Работа.ру".

По данным опроса, каждый пятый россиянин намерен отправиться в путешествие на новогодние праздники. Половина из них планирует воспользоваться для путешествий автомобилем. При этом четверть туристов (26%) собирается поехать на поезде или электричке. На самолете отправятся в путешествие 18% россиян, на автобусе — 12%.

Самые популярные направления Москва и Московская область. На третьем месте Золотое кольцо России. После в рейтинге Петербург. В город на Неве планирую приехать 13%. Также в рейтинг попали такие направления, как Краснодарский край, Карелия, Кавказ, Крым и Дальний Восток.

Ранее мы сообщали о том, что около 95% туристов уже аннулировали новогодние туры в Петербург.

Фото: Piter.TV

Теги: новый год, туристы петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
mishulin
Сегодня 9:57

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии