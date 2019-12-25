Петербург вошёл в топ-5 популярных направлений на Новый год

Каждый пятый россиянин намерен отправиться в путешествие на новогодние праздники.

Северная столица вновь стала одним из самых популярных направлений для туристов на Новый год. Об этом говорится в исследовании сервисов "СберАвто" и "Работа.ру".

По данным опроса, каждый пятый россиянин намерен отправиться в путешествие на новогодние праздники. Половина из них планирует воспользоваться для путешествий автомобилем. При этом четверть туристов (26%) собирается поехать на поезде или электричке. На самолете отправятся в путешествие 18% россиян, на автобусе — 12%.

Самые популярные направления Москва и Московская область. На третьем месте Золотое кольцо России. После в рейтинге Петербург. В город на Неве планирую приехать 13%. Также в рейтинг попали такие направления, как Краснодарский край, Карелия, Кавказ, Крым и Дальний Восток.

Ранее мы сообщали о том, что около 95% туристов уже аннулировали новогодние туры в Петербург.

Фото: Piter.TV