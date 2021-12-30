В Репино выставили на торги четырёхзвёздочный отель за 700 млн рублей

По мнению аналитиков рынка, названная стоимость вызовет ажиотаж среди участников торгов, поскольку она значительно ниже рыночной.

19 июля в Репино выставили на торги четырёхзвёздочный отель Forrest Mix на 109 номеров. Начальная цена лота составит 700 млн рублей. Об этом сообщило издание "Коммерсант" , ссылаясь на информацию федерального реестра сведений о банкротстве.

Объект имеет площадь 14,7 тыс. кв.м. По мнению аналитиков рынка, названная стоимость вызовет ажиотаж среди участников торгов, поскольку она значительно ниже рыночной. Директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров отмечают, что в итоге цена может вырасти как минимум вдвое.

Отель Forrest Mix был построен в 2010 году. Внутри находится SPA-комплекс. Последний раз комплекс хотели продать 2019 году за 746 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что гранд-отель "Европа" сменил управляющего.

Фото: forrestmix.ru