Гранд-отель "Европа" сменил управляющего

Пока владелец из Франции не спешит продавать свой российский актив.

Гранд-отель "Европа", который является одним из старейших гостиниц в регионе, сменил управляющего по решению владельца (оператора Belmond, входящего во французскую группу LVMH). Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу гостиницы.

Пока владелец не спешит продавать свой российский актив. По словам представителей отеля, смена управляющего не отразится на его работе: генедиректор Юлия Пашковская сформировала коллектив, который обучен работе по международным стандартам.

Добавим, что после начала СВО Северную столицу покинули несколько международных гостиничных операторов, в том числе, InterContinental Hotels Group (Великобритания), Marriott International (США), Kempinski Hotels (Германия), а также Sokos Hotels (Финляндия).

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Фото: Citywalls.ru