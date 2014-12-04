Участок на Выборгской набережной выставили на торги под апартаменты

На сайте Российского аукционного дома представлено несколько связанных с территорией лотов.

На Выборгской набережной продают участок у ресторана "Бургер Кинг". Несколько лотов, расположенных на территории, выставлены на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Речь идёт о двух зданиях, площадь которых составляет 105 кв.м. и более 30 кв.м. соответственно. Кроме того, на торги выставили и земельный участок площадью более тыс. кв. м.

Судя по документации, территорию намерены приспособить под апарт-отель, офис, ресторан или многофункциональный центр.

Ранее мы сообщили о том, что в Новой Охте продают участок под строительство спорткомплекса.

Фото: Российский аукционный дом