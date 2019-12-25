В Новой Охте продают участок под строительство спорткомплекса

Объект оценили в 90 млн рублей.

В Северной столице выставили на торги земельный участок в Новой Охте между КАД и Муринской дорогой. Стоимость территории оценили в 90 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба российского аукционного дома (РАД).

В проекте планировки указано, что объект подходит для строительства спортивного или оздоровительного комплекса. На участке можно разместить бассейны, крытые залы для тренировок и секций, SPA-центр. Недалеко от территории расположены жилые дома, кафе, магазины, образовательные учреждения.

По словам руководителя департамента продаж РАД Дарьи Гончаровой, Новая Охта испытывает недостаток качественных спортивных площадей, обладая при этом преимущественно молодым населением.

Ранее мы сообщили о том, что флигель доходного дома Астаховой продали за 45 млн рублей в ходе торгов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)