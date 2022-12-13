Флигель доходного дома Астаховой продали за 45 млн рублей в ходе торгов

Заброшенное здание площадью 374 кв.м. построено в 1958 году.

Российский аукционный дом (РАД) завершил объявленный по распоряжению властей Петербурга аукцион по продаже дворового флигеля доходного дома Астаховой на улице Черняховского. Судя по данным площадки, объект был продан 44,8 млн рублей при стартовой цене в 32 млн рублей.

Заброшенное здание площадью 374 кв.м. построено в 1958 году. В XX веке оно использовалось для размещения котельной. Вместе со флигелем новый владелец получил и участок под ним площадью 237 "квадратов".

Лот получило ООО "Амбер". Предполагается, что флигель приспособят для объектов коммунального хозяйства.

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Фото: АО "Российский аукционный дом"