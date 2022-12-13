Квартиру Максима Горького в Петербурге сняли с торгов

В Петербурге сняли с торгов шестикомнатную квартиру писателя Максима Горького на Кронверкском проспекте в связи с просьбой, поступившей от депутатов и департамента культуры и Музея истории города. Об этом сообщил генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.
По словам Бурмистрова, руководству "Литфонда" предложили основать в квартире мемориальный музей. Пока решение об этом не принято окончательно, и если идя не воплотится в жизнь, квартиру снова попытаются продать.
Напомним, что начальная цена лота составляла 75 млн рублей.
Ранее мы сообщили о том, что Смольный проиграл дело по Конюшенному ведомству.
Фото: "Литфонд"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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