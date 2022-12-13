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Квартиру Максима Горького в Петербурге сняли с торгов
Сегодня, 9:40
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Квартиру Максима Горького в Петербурге сняли с торгов

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Из департамента культуры и Музея истории города поступило предложение о создании мемориального музея.

В Петербурге сняли с торгов шестикомнатную квартиру писателя Максима Горького на Кронверкском проспекте в связи с просьбой, поступившей от депутатов и департамента культуры и Музея истории города. Об этом сообщил генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

По словам Бурмистрова, руководству "Литфонда" предложили основать в квартире мемориальный музей. Пока решение об этом не принято окончательно, и если идя не воплотится в жизнь, квартиру снова попытаются продать.

Напомним, что начальная цена лота составляла 75 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный проиграл дело по Конюшенному ведомству.

Фото: "Литфонд"

 

Теги: максим горький, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:15

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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