Квартиру Максима Горького в Петербурге сняли с торгов

Из департамента культуры и Музея истории города поступило предложение о создании мемориального музея.

В Петербурге сняли с торгов шестикомнатную квартиру писателя Максима Горького на Кронверкском проспекте в связи с просьбой, поступившей от депутатов и департамента культуры и Музея истории города. Об этом сообщил генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

По словам Бурмистрова, руководству "Литфонда" предложили основать в квартире мемориальный музей. Пока решение об этом не принято окончательно, и если идя не воплотится в жизнь, квартиру снова попытаются продать.

Напомним, что начальная цена лота составляла 75 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный проиграл дело по Конюшенному ведомству.

Фото: "Литфонд"