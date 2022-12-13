Смольный проиграл дело по Конюшенному ведомству

Итоги торгов на право льготной аренды объекта оспорило АО «Футуро».

13-ый апелляционный суд Петербурга признал недействительным прошлогодний аукцион на право льготной аренды Конюшенного ведомства. Таким образом, победа ООО "Бахчасарай" полностью аннулирована. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Компания подала иск к городскому комитету имущественных отношений (КИО) и к ООО "Бахчасарай". Представителям "Футуро" удалось доказать неправомерность требований по аукциону и существенность нарушений, допущенных при отклонении заявки.

Помимо признания аукциона незаконным, суд также установил нелегетимность договора с ООО "Бахчасарай".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские дольщики в 2023 году получили около 144 миллионов рублей неустойки.

Фото: Citywalls.ru