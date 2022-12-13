Петербургские дольщики в 2023 году получили около 144 миллионов рублей неустойки

С начала 2023 года требования 476 дольщиков были удовлетворены в полном объеме.

В Петербурге с начала 2023 года судебные приставы взыскали со строительных компаний около 144 миллионов рублей в пользу дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

С начала 2023 года требования 476 дольщиков были удовлетворены в полном объеме. Только в марте 30 дольщиков, чьи интересы были нарушены застройщиком, смогли получить денежные средства на общую сумму более 12,6 миллионов рублей.

Например, еще в 2017 году житель Москвы заключил с петербургским застройщиком договор участия в долевом строительстве. В установленные сроки покупателю передали 3-комнатную квартиру. В процессе эксплуатации собственником были выявлены недостатки, являющиеся следствием нарушения технологии строительства и отделки помещений. Стоимость устранения выявленных недостатков была определена специалистами и составила 390 тысяч рублей, однако на претензию строительная компания не отреагировала. Длительное время мужчина судился с компанией. В итоге районный суд присудил взыскать в пользу собственника квартиры почти 1,2 миллиона рублей с учетом штрафа, компенсации морального вреда и неустойки. Судебные приставы списали денежные средства со счетов застройщика.

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Фото: Piter.tv