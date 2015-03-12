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Проблемный ЖК "На Заречной" достроили на полгода раньше в Парголово
Сегодня, 19:03
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Проблемный ЖК "На Заречной" достроили на полгода раньше в Парголово

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ЖК состоит из двух домов высотой 25 и 19 этажей.

В Парголово бывший долгострой получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Так, холдингу "РСТИ" удалось достроить третий этап ЖК "На Заречной", который ранее возводила ГК "Норманн". 

ЖК состоит из двух домов высотой 25 и 19 этажей. Они рассчитаны на 288 и 540 квартир соответственно. Кроме того, застройщик планировал построить два подземных паркинга. Стройку третьего этапа ЖК хотели завершить ещё в 2017 году, однако из-за финансовых проблем ГК "Норманн" сделать это не удалось.

Ранее долгострой ЖК "Дом в Гатчине" введут в эксплуатацию. Дольщики получат ключи летом.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выдадут ключи, долгострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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