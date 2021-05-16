Из реестра проблемных объектов Ленобласти с 2019 года исключили более 400 домов

Отмечается, что в настоящее время все силы направлены на завершение строительства 11-го корпуса ЖК "Тридевяткино царство".

Ленобласть исключила из единого реестра проблемных объектов более 400 домов с 2019 года. Завершить строительство последнего долгостроя планируют до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации региона 21 октября.

Решение проблемы обманутых дольщиков – это победа каждого жителя Ленинградской области и крупнейший инвестиционный проект строительного комплекса нашего региона. Мы восстановили права 40 тыс. наших соотечественников и исключили из ЕРПО 422 долгостроя. В числе последних – шесть домов ЖК "Рябиновый сад", ключи от которого начнем выдавать в ближайшее время. Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленобласти

Отмечается, что в настоящее время все силы направлены на завершение строительства 11-го корпуса ЖК "Тридевяткино царство". Этот дом является последним.

Ранее мы рассказывали о том, что в сентябре застройщики Ленобласти ввели свыше 3 млн "квадратов" жилья.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)