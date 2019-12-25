В сентябре застройщики Ленобласти ввели свыше 3 млн кв.м жилья

Параллельно с этим, несмотря на отсутствие значительного роста, инвесторы продолжают увеличивать объемы строительства многоквартирных домов.

Стройкомплекс Ленобласти значительно увеличил количество сданного в эксплуатацию жилья. К концу сентября 2024 года в регионе было построено 3,45 миллиона квадратных метров жилых помещений, что на 12,3% превышает показатели прошлого года.

Первенство по объему введенного в строй жилья занимают Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский и Выборгский районы. Примечательно, что из общего числа новостроек 2,56 миллиона "квадратов" составляют индивидуальные дома. Таким образом, индивидуальное жилищное строительство в Ленобласти продолжает развиваться быстрыми темпами, отметили в Строительном блоке администрации региона.

Параллельно с этим, несмотря на отсутствие значительного роста, инвесторы продолжают увеличивать объемы строительства многоквартирных домов. Они планомерно расширяют градостроительную базу и разрабатывают высококачественные проекты, прошедшие архитектурную экспертизу. Так, в текущем году они получили разрешения на строительство еще двух миллионов квадратных метров жилья.

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Фото: Строительный блок администрации Ленобласти