Названы самые необычные имена новорожденных в Ленобласти

Специалисты проанализировали необычные, редкие и популярные имена, которые родители выбирали для своих новорожденных детей.

В Ленинградской области за первые месяцы 2024 года родилось 4842 мальчика, что на 2% больше, чем годом ранее. Двойни рождались в два раза чаще, их общее количество достигло 108 пар. Эти данные были предоставлены пресс-службой губернатора и правительства региона.

Специалисты проанализировали необычные, редкие и популярные имена, которые родители выбирали для своих новорожденных детей. К числу необычных имен относятся Сила, Обида и Луна. Популярными оказались Есения, Михаил и Софья. Самыми редкими стали Ратибор и Забава.

Ранее публиковалась информация о самых редких именах для новорожденных в феврале. Наименьшее количество детей получили имена Евсей, Рафаэль, Ариэль и Луна.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть заключила с Белоруссией и "Газпромом" соглашение по газификации.

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