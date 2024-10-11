Ленобласть заключила с Белоруссией и "Газпромом" соглашение по газификации

Белорусские компании займутся проектированием и монтажом межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов "под ключ".

На Петербургском международном газовом форуме, проходящем в Северной столице, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко 10 октября заключили меморандум о сотрудничестве.

Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область нацелена на ускорение процесса газификации и привлекает нового партнёра для этой задачи – Республику Беларусь. Белорусские компании займутся проектированием и монтажом межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов "под ключ". Стороны договорились развивать сотрудничество в области энергетики, включая проектирование, производство, поставку, установку и сервисное обслуживание оборудования белорусских производителей.

Это соглашение станет важным шагом для реализации проектов газификации в 47 регионе, где в рамках программы предполагается построить 189 межпоселковых и 465 распределительных газопроводов для газификации 508 населённых пунктов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласть поступят 384 новых автобуса до конца года.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко, фото: правительство Ленобласти