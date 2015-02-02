В Ленобласть поступят 384 новых автобуса до конца года

Среди них 48 машин большого класса, способных вмещать до 111 пассажиров и использовать газомоторное топливо.

Областной комитет по транспорту объявил о скорой поставке 384 новых автобусов от Национальной транспортной ассоциации, которые будут курсировать по маршрутам в 47 регионе. Среди них 48 машин большого класса, способных вмещать до 111 пассажиров и использовать газомоторное топливо. Кроме того, они удобны для людей с ограниченными возможностями.

Автобусы среднего класса составляют 336 единиц из общего количества. Они рассчитаны на 52 пассажира, оснащены системами климат-контроля и возможностью бесконтактной оплаты проезда. Работают на дизельном топливе.

Продолжающаяся транспортная реформа в регионе затронет более 90 межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов. Планируется заменить около 450 транспортных средств. Новые автобусы начнут свою работу с 1 января следующего года.

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Фото: Комитет по транспорту Ленобласти