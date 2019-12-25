Регоператор Ленобласти заплатит 11,5 млрд рублей подрядчикам за вывоз мусора

Рост средней стоимости транспортировки одной тонны отходов почти в полтора раза обусловлен в том числе увеличением расстояния перевозки.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленобласти объявил тендеры на транспортировку мусора из семи муниципальных образований на общую сумму 11,5 миллиардов рублей. Компания АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" опубликовала три лота на заключение контрактов по вывозу ТКО сроком на четыре года начиная с 1 января 2025 года.

Первый лот стоимостью 4,8 миллиарда рублей предусматривает обслуживание Всеволожского района, второго по численности населения в области. Ежегодно исполнителю предстоит вывозить около 206 тысяч тонн мусора. Второй лот стоимостью 3,7 миллиарда рублей предполагает обслуживание Гатчинского округа и Волосовского района, общий объем отходов составляет 121 тысячу тонн в год. Третий лот стоимостью 2,98 миллиарда рублей охватывает Ломоносовский, Кингисеппский, Сланцевский районы и город Сосновый Бор.

Рост средней стоимости транспортировки одной тонны отходов почти в полтора раза обусловлен в том числе увеличением расстояния перевозки. С начала следующего года мусор из южных районов Ленобласти планируется перевозить на недавно построенный в регионе комплекс по обработке и утилизации отходов "Кингисепп".

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть отправила в приюты для животных Енакиево 450 кг корма.

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