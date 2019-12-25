Ленобласть отправила в приюты для животных Енакиево 450 кг корма

Сбор кормов планируют продолжать до конца 2024 года.

В Ленинградской области продолжается акция "Помоги дворняге", в рамках которой собирают корм для приютов в Енакиево (ДНР). Во вторник, 8 октября, 47 регион отправил в подшефный город очередную партию гуманитарной помощи для животных.

Неравнодушные собрали 450 килограммов корма, который будет доставлен в приюты Енакиево. Начальник управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов подчеркнул, что сбор продлится, поскольку приюты продолжают нуждаться в кормах.

Акция организована управлением ветеринарии 47 региона и партией "Единая Россия". К ней присоединилось региональное отделение Пенсионного Фонда. Сбор кормов планируют продолжать до конца 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года более 800 тыс. тонн зерна отгрузили из портов Ленобласти.

Фото: управление ветеринарии Ленобласти