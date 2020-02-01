С начала года более 800 тыс. тонн зерна отгрузили из портов Ленобласти

Исследования проводились с учетом требований стран-импортеров, и результаты показали полное соответствие продукции установленным критериям.

За первые месяцы 2024 года из портов Ленинградской области было отгружено более 800 тонн зерновых культур. Процесс контролировался специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", как сообщает пресс-служба учреждения.

Из портов Ленобласти экспортировались такие продукты, как ячмень, горох, чечевица, шрот подсолнечный и лён масличный. Основными направлениями поставок стали Марокко, Индия, Нигерия, Мексика, Бразилия, Китай, Турция, Бельгия, Италия, Алжир, Мали, Тунис, Иордания и Куба.

Директор Санкт-Петербургского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Анита Милехина отмечает, что география отгрузок зерна и продуктов его переработки в текущем году существенно расширилась по сравнению с прошлым годом, а количество партий, направляемых в страны Африканского континента и Латинской Америки, заметно увеличилось.

Всего было проверено около 814 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Исследования проводились с учетом требований стран-импортеров, и результаты показали полное соответствие продукции установленным критериям.

Ранее мы сообщили о том, что более 22 тыс. люминесцентных ламп собрал экомобиль в Ленобласти за два месяца.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна"