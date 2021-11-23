Долгострой ЖК "Дом в Гатчине" введут в эксплуатацию

Дольщики получат ключи летом.

Накануне, 25 мая, ЖК "Дом в Гатчине" получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

ЖК был долгостроем, дом стал первым, который завершила Дирекция КРТ Ленобласти в качестве технического заказчика. Отмечается, что документ выдал региональный Госстройнадзор.

Строители достроили несколько этажей, заменили коммуникации и исправили ошибки в документах. Планируется, что ключи выдадут уже летом.

Фото: Администрация Ленобласти