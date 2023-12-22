Долгострой "Янинский каскад-5" ввели в эксплуатацию

Строительство возобновили в осень 2023 года после банкротства первоначального застройщика компании "А-лекс".

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Янинский каскад-5" в Ленинградской области. Завершение строительства было возможно благодаря инвестициям, сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

В рамках соглашения, подписанного на международном экономическом форуме, проект был профинансирован группой "А101". Зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил быстрые темпы выполнения работ и благодарил строителей за сотрудничество. Дом подключен к коммунальным сетям, отделочные работы завершены, и вскоре 250 граждан получат ключи от своих квартир.

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области является заказчиком работ, а фирма "Полимер" — генподрядчиком. Строительство возобновили в осень 2023 года после банкротства первоначального застройщика компании "А-лекс".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит ремонт семи региональных трасс.

Фото: Правительство Ленобласти