В Петербурге за 90 млн рублей продают квартиру Максима Горького

Площадь жилья на шестом этаже составляет 212 "квадратов".

В Петербурге на Кронверкском проспекте вновь продают квартиру с шестью комнатами, в которой жил и работал писатель Максим Горький. Ее стоимость составляет 90 млн рублей.

Площадь жилья на шестом этаже – порядка 212 "квадратов". По словам автора объявления, в XX веке его посещали также Владимир Ленин, Феликс Дзержинский, Федор Шаляпин и Владимир Маяковский.

Стартовая цена квартиры в прошлом году на аукционе "Литфонда" была 75 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о продаже квартиры, где жил Федор Достоевский.

Фото: wikipedia