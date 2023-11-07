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В Петербурге за 90 млн рублей продают квартиру Максима Горького
Сегодня, 16:28
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В Петербурге за 90 млн рублей продают квартиру Максима Горького

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Площадь жилья на шестом этаже составляет 212 "квадратов".

В Петербурге на Кронверкском проспекте вновь продают квартиру с шестью комнатами, в которой жил и работал писатель Максим Горький. Ее стоимость составляет 90 млн рублей. 

Площадь жилья на шестом этаже – порядка 212 "квадратов". По словам автора объявления, в XX веке его посещали также Владимир Ленин, Феликс Дзержинский, Федор Шаляпин и Владимир Маяковский. 

Стартовая цена квартиры в прошлом году на аукционе "Литфонда" была 75 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о продаже квартиры, где жил Федор Достоевский. 

Фото: wikipedia

Теги: кронверкский проспект, максим горький
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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