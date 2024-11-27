Стрелка, выстрелившего в 38-летнюю женщину на Кронверкском проспекте, нашли мёртвым

Потерпевшая госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Стрелка, ранившего женщину на Кронверкском проспекте, полицейские обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле. Ранее он состоял в отношениях с пострадавшей, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 марта в 22:10 поступила информация о стрельбе у дома 49 по Кронверкскому проспекту и ранении девушки. Злоумышленник с места происшествия скрылся на автомобиле. Потерпевшая, 38-летняя петербурженка, госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Позднее у дома 55 корпус 1 по Малому Проспекту Васильевского острова полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль, а в нем тело подозреваемого с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, 53-летний уроженец Псковской области, проживающий в Василеостровском районе, ранее состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: МВД по СПб и ЛО