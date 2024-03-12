Возле университета ИТМО стреляли в девушку

Полиция объявила план "Перехват".

Недалеко от университета ИТМО неизвестный стрелял в девушку из BMW X5. Ее тело с огнестрельным ранением обнаружили очевидцы на Кронверкском проспекте, – сообщают в 78.ru.

По предварительным данным, стрелявший скрылся с места преступления. Правоохранители объявили план "Перехват". По данным пресс-службы петербургского отделения МВД, пострадавшая госпитализирована.

Как сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следователи и эксперты-криминалисты приступают к осмотру места происшествия.

Ранее вечером на 11-й линии В.О. силовики нейтрализовали неуравновешенного мужчину, который сделал 4 выстрела во дворе дома №51.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу