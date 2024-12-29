Жертву стрельбы у ИТМО госпитализировали с шестью пулевыми ранениями

Полиция продолжает разыскивать автомобиль, на котором скрылся человек, стрелявший в женщину возле университета ИТМО. По данным 78.ru, стрелком является 50-летний мужчина.
По информации журналистов, в момент происшествия в BMW X5 злоумышленника находились по меньшей мере несколько людей. Предположительно, они ждали расправы над потерпевшей.
Сама пострадавшая была экстренно госпитализирована вскоре после инцидента. У нее 6 огнестрельных ранений, а также диагностированы переломы голени и бедра.
На месте происшествия работают следователи.
Ранее мы сообщали, что стрелка с 11-й Линии В.О. нейтрализовали силовики.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все