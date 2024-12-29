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Жертву стрельбы у ИТМО госпитализировали с шестью пулевыми ранениями
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Жертву стрельбы у ИТМО госпитализировали с шестью пулевыми ранениями

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Предположительно, стрелком является 50-летний мужчина.

Полиция продолжает разыскивать автомобиль, на котором скрылся человек, стрелявший в женщину возле университета ИТМО. По данным 78.ru, стрелком является 50-летний мужчина.

По информации журналистов, в момент происшествия в BMW X5 злоумышленника находились по меньшей мере несколько людей. Предположительно, они ждали расправы над потерпевшей. 

Сама пострадавшая была экстренно госпитализирована вскоре после инцидента. У нее 6 огнестрельных ранений, а также диагностированы переломы голени и бедра.

На месте происшествия работают следователи.

Ранее мы сообщали, что стрелка с 11-й Линии В.О. нейтрализовали силовики.

Фото: Piter.TV

Теги: итмо, кронверкский проспект, срельба
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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