Жертву стрельбы у ИТМО госпитализировали с шестью пулевыми ранениями

Предположительно, стрелком является 50-летний мужчина.

Полиция продолжает разыскивать автомобиль, на котором скрылся человек, стрелявший в женщину возле университета ИТМО. По данным 78.ru, стрелком является 50-летний мужчина.

По информации журналистов, в момент происшествия в BMW X5 злоумышленника находились по меньшей мере несколько людей. Предположительно, они ждали расправы над потерпевшей.

Сама пострадавшая была экстренно госпитализирована вскоре после инцидента. У нее 6 огнестрельных ранений, а также диагностированы переломы голени и бедра.

На месте происшествия работают следователи.

Ранее мы сообщали, что стрелка с 11-й Линии В.О. нейтрализовали силовики.

Фото: Piter.TV