В Петербурге девочка погибла после падения с высоты на Кораблестроителей

От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом рассказало надзорное ведомство.

Следствие утверждает, что 4 июля маленькая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже в доме на улице Кораблестроителей. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливает прокуратура.

Ранее на Piter.TV: в поселке Синявино Ленинградской области девятилетний ребенок выпал из окна. Пострадавший мальчик получил серьезные телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Фото: Piter.TV