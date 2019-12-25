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В Петербурге девочка погибла после падения с высоты на Кораблестроителей
Сегодня, 13:09
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В Петербурге девочка погибла после падения с высоты на Кораблестроителей

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От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом рассказало надзорное ведомство. 

Следствие утверждает, что 4 июля маленькая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже в доме на улице Кораблестроителей. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливает прокуратура. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Синявино Ленинградской области девятилетний ребенок выпал из окна. Пострадавший мальчик получил серьезные телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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