Экс-главврач петербургской больницы с 1,7 млрд рублей может скрываться в Аргентине

Турция, Испания или Аргентина: где ищут бывшего главврача больницы № 20.

Бывшая главврач городской больницы № 20 в Петербурге Татьяна Суровцева, обвиняемая в хищении почти 1,7 млрд рублей, может находиться в Аргентине. Также следствие рассматривает версии о ее пребывании в Турции или Испании. Об этом "КП-Петербург" рассказала старший следователь по особо важным делам Софья Чулкова, руководившая расследованием.

По версии следствия, Суровцева вместе с заместителями на протяжении 8 лет оформляла в штат медучреждения фиктивных сотрудников. Всего в схеме участвовал 71 человек. Им начисляли зарплаты, хотя фактически они не работали. Некоторые выплаты достигали 1 млн рублей в месяц. В числе фигурантов дела оказались главбух, кадровик, экономист и юрисконсульт больницы.

Как рассказала Чулкова, роль бывшего главврача стала очевидна в ходе расследования. Суровцева подписывала приказы о приеме фиктивных работников, а некоторых знакомых лично рекомендовала оформить в отделе кадров. При этом установить, какую именно сумму получила она сама, затруднительно: деньги передавались наличными. Ущерб от действий каждого участника следствие оценивает в совокупности.

В рамках дела арестовали имущество и банковские счета фигурантов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Среди активов — элитные автомобили и недвижимость. У самой Суровцевой обнаружили земельный участок в Пушкине с двумя домами и еще двумя строившимися объектами. Также она приобрела квартиру в Петроградском районе и апартаменты, которые подарила сыну. По данным следствия, бывшая руководительница больницы оплачивала поездки с родственниками в Турцию, ОАЭ и Испанию.

Суровцева не вернулась в Петербург после отпуска и не явилась на работу 2 октября 2024 года. В это время правоохранители начали обыски по местам жительства и работы фигурантов. Следователь не исключила, что женщину могли предупредить о начале расследования, однако подтверждений этому нет. Ей заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, после чего бывшую главврача объявили в международный розыск.

По словам Чулковой, у следствия есть сведения о родственниках Суровцевой, имеющих вид на жительство или гражданство Аргентины. Поэтому эта страна рассматривается как возможное место ее пребывания. Однако документально подтверждено только пересечение ею границы с Турцией. Ответов иностранных правоохранительных органов на направленные запросы пока не поступило.

Адвокат Суровцевой ранее предоставлял суду медицинские документы из Испании, объясняя ее отсутствие проблемами со здоровьем. Следователь усомнилась в достоверности справки: документ был написан от руки и содержал неясные печати. Законных оснований не являться в суд следствие не установило.

Чулкова также сообщила, что в больнице действовала система прикрытия фиктивных трудоустройств. По версии следствия, участники схемы получали сведения о предстоящих проверках от сотрудницы территориального Фонда обязательного медицинского страхования, которая сама числилась в медучреждении экономистом. Помощь, как утверждается, оказывала и сотрудница администрации Московского района, отвечавшая за контроль расходования средств больницы.

Фото: КП-Петербург/Алексей Булатов