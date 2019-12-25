В ГД заявили, что Европа вовсе не отказалась от российского газа

Около 20 процентов от потребляемого на территории европейского региона природного газа приходится на российский сжиженный природный газ (СПГ), который в реальности перепродается. Таким образом, говорить о том, что Европа полностью отказалась от российского газа к текущему моменту, нельзя. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по международным делам Петр Толстой ("Единая Россия").
Надо понимать, что 20% газа, который они потребляют, - это СПГ из России, который перепродается в Европе. Поэтому никак они не отказались, несмотря на политические заявления.
Петр Толстой, депутат ГД РФ
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Фото: Piter.tv
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