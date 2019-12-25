В ГД заявили, что Европа вовсе не отказалась от российского газа

Петр Толстой объяснил, что поставки на региональный рынок из РФ осуществляются через перепродажу топливных ресурсов.

Около 20 процентов от потребляемого на территории европейского региона природного газа приходится на российский сжиженный природный газ (СПГ), который в реальности перепродается. Таким образом, говорить о том, что Европа полностью отказалась от российского газа к текущему моменту, нельзя. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по международным делам Петр Толстой ("Единая Россия").

Надо понимать, что 20% газа, который они потребляют, - это СПГ из России, который перепродается в Европе. Поэтому никак они не отказались, несмотря на политические заявления. Петр Толстой, депутат ГД РФ

Толстой: финнам придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители.

Фото: Piter.tv