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Толстой: финнам придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители

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Он подчеркнул, что практически 30% экономики Финляндии было связано с Россией.

Финляндии придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители после вступления страны в НАТО. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой.

По его словам, вступлением в альянс Финляндия отчасти разрушила климат сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что практически 30% экономики страны было связано с Москвой.

Теперь, скорее всего, эти связи утратят свою силу. Им придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители.

Петр Толстой, зампред Госдумы

Ранее НАТО призвала Россию освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича.

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума, льготы, петр толстой, финляндия, энергоносители
Категории: Лента новостей, Новости России,

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