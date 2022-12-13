Толстой: финнам придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители

Он подчеркнул, что практически 30% экономики Финляндии было связано с Россией.

Финляндии придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители после вступления страны в НАТО. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой.

По его словам, вступлением в альянс Финляндия отчасти разрушила климат сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что практически 30% экономики страны было связано с Москвой.

Теперь, скорее всего, эти связи утратят свою силу. Им придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители. Петр Толстой, зампред Госдумы

Ранее НАТО призвала Россию освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича.

Видео: Дума ТВ