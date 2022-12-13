Толстой: финнам придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители

Финляндии придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители после вступления страны в НАТО. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой.
По его словам, вступлением в альянс Финляндия отчасти разрушила климат сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что практически 30% экономики страны было связано с Москвой.
Теперь, скорее всего, эти связи утратят свою силу. Им придется забыть о льготных ценах на российские энергоносители.
Петр Толстой, зампред Госдумы
Ранее НАТО призвала Россию освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича.
Видео: Дума ТВ
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