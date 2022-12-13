НАТО призвала Россию освободить обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Йенс Столтенберг оценил арест журналиста по обвинению в шпионаже.

НАТО призывает Россию освободить корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который на территории России обвиняется в шпионаже. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Чиновник пояснил, что представитель СМИ должен иметь возможность продолжать выполнять должностные обязанности и задавать властям сложные вопросы.

Журналист The Wall Street Journal должен быть освобожден. Это вопрос свободы прессы и важности того, чтобы журналисты могли свободно выполнять свою работу и задавать сложные вопросы. Многие страны НАТО обращаются с таким же призывом к России. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Сотрудники Центра общественных связей при российском силовом ведомстве пояснили, что Эван Гершкович действовал по заданию американской стороны, занимался сбором составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

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Фото и видео: YouTube / Firstpost