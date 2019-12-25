В Финляндии недалеко от российской границы пройдут сухопутные учения

Маневры запланированы между Каяани и Соткамо.

Сухопутные военные учения с участием 1,8 тысячи военнослужащих и 370 единиц техники начинаются в Финляндии в понедельник, 9 ноября. Мероприятия состоялся, в частности, вблизи российской государственной границы. Маневры под названием Metso 26 запланированы местным командованием до 13 ноября. События пройдут в районах между Каяани и Соткамо, расположенных в восточной части европейской страны. Соткамо находится примерно в 60 километрах от российской границы.

Сухопутные силы республики говорили общественности о том, что в учениях будут задействована также армейская авиация и беспилотники. В ходе маневров финскими специалистами будут отрабатываться наступательные, сдерживающие и оборонительные шаги, а также взаимодействие между различными уровнями командования и родами войск.

НАТО пытается заверить Россию в безопасности новых ядерных учений в Италии.

Фото: pxhere.com