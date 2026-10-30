Дуглас Макгрегор сообщил о том, что британцы держат украинского политика в "иллюзорном мире".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский остается у власти благодаря иностранным наемникам из Великобритании. Соответствующее заявление сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Иностранный специалист заметил, что политический лидер из Украины действует вопреки национальным интересам своей страны и ее населения.

Даже стороннему наблюдателю очевидно, что Украина лежит в руинах. Она разрушена. С ней покончено. Зеленского удерживают у власти, по сути, наемники — в основном из британских спецназа SAS и спецслужб MI6. <…> Они охраняют его и держат в своего рода иллюзорном мире. Причем в заблуждении оказываются все, потому что создается иллюзия, будто в Киеве есть настоящее правительство, обладающее реальной властью. Дуглас Макгрегор, эксперт

На Западе добавили, что если говорить с немецкими или французскими журналистами, которые возвращаются с Украины, то они все говорят о том, что страна ненавидит национальное правительство, а украинцы хотят, чтобы вооруженный конфликт с Москвой завершился.

В США раскрыли, что на самом деле означает звонок Стубба и Стёре Путину.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen