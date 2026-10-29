Дуглас Макгрегор полагает, что западные политики начали признавать свою ответственность за начало конфликта на Украине.

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре с Владимиром Путиным говорит о том, что европейские политические силы осознали свое поражение на украинской территории. Соответствующее заявление сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Иностранный специалист заметил, что звонок в Кремль свидетельствует, что европейцы теперь вынуждены признать, что вооруженный конфликт с Москвой, пусть и негласно, был спровоцирован коллективным Западом. В США заметили, что именно Запад снабжал ВСУ привел к власти правительство, финансировал его, оснащал, после чего бросил в бой граждан страны.

Однако, прежде чем Украина успела нанести серьезный ущерб России,. Москва нанесла упреждающий удар — и выяснилось, что Запад не готов противостоять возникшей угрозе. <…> И теперь Украина фактическим уничтожена. <…> Приходит осознание того, что украинское государство держится на аппарате жизнеобеспечения и может не выжить, что бы Запад теперь не предпринимал. Дуглас Макгрегор, эксперт

По мнению западного аналитика, переговоры европейцев с российским коллегой свидетельствуют, что НАТО начинает менять политику в отношении Москвы.

"Мира не будет". На Западе рассказали, что нужно сделать на Украине.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen