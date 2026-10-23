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"Мира не будет". На Западе рассказали, что нужно сделать на Украине

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Западный аналитик призвал отстранить от власти Владимира Зеленского.

Чтобы на украинской территории установился мир, необходимо отстранить от власти лидера киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшее окружение. Соответствующее заявление сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала подковника Вооруженных сил США Дэниела Дэвиса Иностранный специалист заметил, что сейчас политический лидер на Украине нелегитимен в качестве действующего президента. По мнению аналитика, речь идет о диктаторе, а его государство теперь можно называть  фашистским.

Враждебность к России, стремление уничтожить Россию — именно это олицетворяют Зеленский и его правительство. Пока Зеленский и связанные с ним люди, которые были в авангарде этого конфликта, не будут все отстранены, мира не будет. И уж точно не будет ничего устойчивого.

Дуглас Макгрегор, эксперт

На Западе рассказали, что ждет Украину после решения Мерца.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: владимир зеленский, дуглас макгрегор, отставка
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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