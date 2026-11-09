Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома

Американский лидер ранее написал в социальной сети Truth Social, что предложил Уайту стать пресс-секретарем Белого дома.

Лидер Белого дома пошутил, когда говорил о намерении назначить главу UFC Дану Уайта пресс-секретарем Белого дома. Такой комментарий американский президент-республиканец Дональд Трамп сделал перед местными журналистами, вылетая из штата Флорида в Вашингтон.

Скажу вам, я просто шутил.... Дональд Трамп, глава США

Он указал, что Дана Уайт "в восторге от этой идеи", но настаивал, что не относился к этому предложению серьезно. Дональд Трамп заметил, что глава UFC приедет к нему в вашингтонскую администрацию в понедельник, но рабочая встреча будет посвящена другим темам.

Трамп напомнил о проявлении "огромного неуважения" Украины к России.

Фото и видео: YouTube / Белый дом