Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома

Лидер Белого дома пошутил, когда говорил о намерении назначить главу UFC Дану Уайта пресс-секретарем Белого дома. Такой комментарий американский президент-республиканец Дональд Трамп сделал перед местными журналистами, вылетая из штата Флорида в Вашингтон.
Скажу вам, я просто шутил....
Дональд Трамп, глава США
Он указал, что Дана Уайт "в восторге от этой идеи", но настаивал, что не относился к этому предложению серьезно. Дональд Трамп заметил, что глава UFC приедет к нему в вашингтонскую администрацию в понедельник, но рабочая встреча будет посвящена другим темам.
Трамп напомнил о проявлении "огромного неуважения" Украины к России.
Фото и видео: YouTube / Белый дом
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