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Трамп напомнил о проявлении "огромного неуважения" Украины к России

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Глава США рассказал о встрече делегаций.

Украинская делегация проявила в свое время к Москве огромное неуважение. Соответствующее заявление в интервью американской телекомпании CBS News сделал президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политический лидер снова выразил мнение о том, что вооруженный конфликт завершится в регионе скоро.  Он добавил, что  заинтересованные стороны чрезвычайно близки к заключению мирных договоренностей. Лидер Белого дома признал, что коллективный Запад, по сути, ничего не добился за счет колоссальных поставок оружия и военной техники Украине.

Когда у них была первая встреча, к России было проявление огромное неуважение.... Считаю, что мы очень близки к заключению сделки.

Дональд Трамп, глава США

Трамп раскритиковал закон о запрете поставок топлива из РФ в США.

Фото и видео: YouTube / 60 Minute

Теги: cbs news, дональд трамп
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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