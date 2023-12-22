Расследование смертельного ДТП в Алуште контролирует прокуратура Крыма

В аварии погибло два человека.

Прокуртура по Крыму контролирует ход проверки обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия в Алуште. Соответствующе заявление опубликовано пресс-службой надзорного ведомства в регионе. В профильной структуре отметили, что 175 километре + 600 метров автомобильной дороги "Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта" грузовой автомобиль MAN, при подъеме скатился вниз. Этот процесс произошел в связи с отказом тормозов. После этого транспортное средство совершило наезд на автомобиль Lada Priora. Инцидент зафиксирован днем 13 апреля.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств. пресс-служба прокуратуры по полуострову

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