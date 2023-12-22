Российский моряк будет освобождён из плена в Иране

Послы получили уведомление о том, как моряки будут экстрадированы.

Экипаж судна MCS Aries, задержанного иранскими военными в Ормузском проливе, будет освобожден. Соответствующее заявление в ходе разговора с коллегой из Португалии сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Иностранный чиновник не раскрыл конкретные сроки освобождения членов экипажа корабля.

Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам о том, что у членов экипажа есть доступ к консульским услугам, они будут освобождены и экстрадированы. МИД Ирана

В Telegram-канале SHOT отметили, что представители российского посольства в Тегеране смогли договориться о встрече с пленным старшим механиком судна Тимофеем Колчановым. Иранская сторона заметила, что переговоры об освобождении россиянина могут пройти только на борту контейнеровоза. Известно, что танкер израильского бизнесмена с 13 апреля находится в порту Бендер-Аббаса. Сейчас судно контролируется военнослужащими Корпуса стражей исламской революции. В настоящее время готовится смена экипажа. Как только эти моряки зайдут на борт, пленники будут отпущены на свободу.

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Фото и видео: Telegram / SHOT