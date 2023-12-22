"Международно-правовой коллапс". Захарова о событиях на Ближнем Востоке

В МИД РФ оценил действия Ирана по защите своей безопасности в регионе Ближнего Востока.

Прежде чем наносить ответный удар по территории Израиля, власти Тегерана обратились в Совет Безопасности ООН, где потребовали от стран-членов Всемирной организации осудить воздушную атаку еврейского руководства на иранское генеральное консульство в Дамаске. Лишь после того, как Совбез не смог отреагировать на очевидное нарушение международного права, а получил лишь ухмылки со стороны коллективного Запада. Иран предпринял решение начать действовать самостоятельно. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Что он получил? Опять же усмешки и ухмылки того самого коллективного Запада, который, во главе с США, сделал этот регион зоной еще одного своего эксперимента. После того как СБ из-за действий США не смог дать ответ на очевидное, Иран предпринял действия в национальном качестве. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД назвал цель совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik