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"Международно-правовой коллапс". Захарова о событиях на Ближнем Востоке

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В МИД РФ оценил действия Ирана по защите своей безопасности в регионе Ближнего Востока.

Прежде чем наносить ответный удар по территории Израиля, власти Тегерана обратились в Совет Безопасности ООН, где потребовали от стран-членов Всемирной организации осудить воздушную атаку еврейского руководства на иранское генеральное консульство в Дамаске. Лишь после того, как Совбез не смог отреагировать на очевидное нарушение международного права, а получил лишь ухмылки со стороны коллективного Запада. Иран предпринял решение начать действовать самостоятельно. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.  

Что он получил? Опять же усмешки и ухмылки того самого коллективного Запада, который, во главе с США, сделал этот регион зоной еще одного своего эксперимента. После того как СБ из-за действий США не смог дать ответ на очевидное, Иран предпринял действия в национальном качестве.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД назвал цель совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: ближний восток, запад, израиль, мария захарова, мид, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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