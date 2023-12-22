Мария Захарова оценила сообщения от "Иомиури".

Целью потенциальных совместных боевых маневров США с Японией, Австралией и Филиппинами является расширение экспансии НАТО в другие регионы мира, однако такие действия не могут укрепить безопасность. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что подобная политика со стороны коллективного Запада направлена на разжигание имеющихся противоречий, а также на использование конфликтных ситуаций для установления хаоса на территории.

Цель та же самая, о чем мы говорили - это расширение натовской экспансии, в том числе и в другие регионы мира... Все понимают, что, к сожалению, никаких идей, шагов или действий, направленных на поддержание безопасности или укрепление безопасности, или решение существующих проблем, подобная экспансия западников не нацелена. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что иностранная газета "Иомиури" сообщала читателям о том, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин под названием Balikatan. Усиление взаимодействия трех государств в регионе, как отмечают СМИ, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы, входящие в сферу обеспечения безопасности, станут важной темой встречи на высшем уровне политических лидеров Японии и США, которая запланирована на середину следующей недели в Вашингтоне.

РФ удалось добиться переноса региональной конференции ФАО из Кишинева в Рим.

Фото и видео: МИД России